Жители Алтайского края активнее других задают вопросы президенту страны

Ежегодная пресс-конференция пройдет 17 декабря в 12 часов по Москве (фото: видео Первого канала)

Центр обработки сообщений начал работать в Москве перед ежегодной пресс-конференцией президента страны Владимира Путина. Одними из самых активных оказались жители Алтайского края.

Об этом сообщает сайт Первого канала. По их информации, в списке лидеров по количеству вопросов жители нашего региона, а также Чеченской республики и Башкирии. Впрочем, центр работает все несколько дней и ситуация, конечно же, может поменяться.

Волонтеры отмечают, что в этом году люди чаще обращаются не с вопросами, а с конкретном планом действий, как улучшить или решить ту или иную проблему. А вот среди вопросов лидируют темы социальной защиты и поддержки, выплат, пособий жилья и дорог, медицины и образования.

Конечно, не обходится без насущных проблем 2020 года – пандемия коронавируса. Что будет дальше, как получить те или иные выплаты, медикаменты и т.д.

Ежегодная пресс-конференция пройдет 17 декабря в 12 часов по Москве.