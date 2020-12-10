Основатель компании "Эвалар" Лариса Прокопьева получила государственную награду

Вручение медали Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

9 декабря 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил основательнице и бессменному руководителю ЗАО «Эвалар» Ларисе Александровне Прокопьевой медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Государственная награда была вручена за большой вклад, сделанный Ларисой Александровной Прокопьевой в социально-экономическое развитие Алтайского края. За прошедшие почти три десятилетия производитель прошел путь от небольшой региональной компании до одного из крупнейших игроков национального фармацевтического рынка: сегодня «Эвалар» является не только признанным лидером российского рынка БАД, но также успешно развивает собственный лекарственный портфель. Так, в 2020 году компания запустила на запланированную мощность второй производственный комплекс в Алтайском крае, где локализовала производство лекарственных средств, увеличив собственные производственные мощности в полтора раза – до 5 млн таблеток и капсул в год.

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На сегодняшний день «Эвалар» является одним из крупнейших работодателей Алтайского края – на производстве в Бийске трудятся более 1500 человек, при этом компания последовательно реализует социальную политику, направленную на удержание в регионе высококвалифицированных специалистов, а также молодежи.