Для взрослых и маленьких жителей Алтайского края подготовили новогодние спектакли

Алтайский краевой театр драмы представил новогодний репертуар. Фото: Минкультуры АК

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина представил новогодний репертуар. Как сообщили в учреждении, в него вошли две детские сказки и спектакль для взрослых.

26, 27 декабря в 10:00 и 13:00, 31 декабря в 10:00 маленькие зрители смогут посмотреть сказу «Двенадцать месяцев» о чуде природы, когда в зимнее время в лесу выросли подснежники. Спектакль можно будет посмотреть и после Нового года.

Каждый день со 2 по 8 января в 11:00 актеры будут играть сказку «Приключения Чиполлино». Постановке уже 10 лет, а она все так же продолжает радовать зрителей.

25, 26, 27 и 30 декабря взрослым представят спектакль «Академия Нового года». В необычной академии есть кафедры Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги и даже Мандаринов. Также на сцену выйдут главные герои детсадовских и школьных елок - Борисовна и Моисеевна из спектакля по пьесе Николая Эрдмана.

Кстати, в театре уже украсили фойе – там установили восьмиметровую елку, украшенную 450 игрушками. В театре отметили, что водить хороводы вокруг нее не будут, но загадать желание никто не запрещает.

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