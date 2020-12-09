В Барнауле открыли аллею в честь Алексея Скурлатова

Аллее дали название в рамках проекта общественников «Улица Героя» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 9 декабря, в Барнауле открыли аллею имени участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова. В мэрии пишут, что именно он стал прототипом памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдива.

Аллею по улице Профинтерна открыли в День Героев Отечества. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации города, Барнаульской городской Думы, члены ОНФ, дочь Алексея Скурлатова Нэлли Куйрукова, представители военного комиссариата и другие.

- Мой папа такое внимание заслужил всей своей жизнью, а сколько Алеш из Алтайского края не вернулись домой <...> Я думаю, что это не только аллея в честь моего отца, но и всех тех, кто не вернулся с фронтов войны. Пусть каждый год, когда весной здесь зацветут яблони, будет нашей памятью всем, кто завоевал для нас мир ценой своей жизни и здоровья, - сказала Нэлли Куйрукова.

Аллее дали название в рамках проекта общественников «Улица Героя». В октябре этого года инициативу поддержали власти краевой столицы. Ранее на Профинтерна установили памятную стелу Алексею Скурлатову.