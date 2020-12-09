Следком возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре на Алтае

Пока удалось установить личность лишь одного из погибших Фото: pixabay.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после пожара, унесшего жизни троих человек. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, пока удалось установить личность лишь одного из погибших.

По информации следователей, днем 7 декабря в одном из сел Усть-Пристанского района загорелся частный дом. После тушения пожарные нашли на месте тела: 62-летней хозяйки дома и двух неизвестных. Их личность пока не установили.

Алейский межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- Следователи и следователи – криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, - отметили в следкоме.

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