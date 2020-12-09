Алтайский депутат попросила помощи в поиске лекарства для борьбы с онкологией

Женщина является инвалидом второй группы Фото: Анна Перевощикова

Депутат Хабарского райсовета Валентина Завацкая несколько месяцев ищет лекарство для лечения рака. Запасов осталось всего на две недели. За помощью она обратилась к председателю комитета по здравоохранению краевого парламента Александру Лазареву.

Как пишет «Банкфакс», женщина является инвалидом второй группы – у нее обнаружена онкология третьей стадии. В прошлом году ей сделали операцию, а также провели лучевую терапию и назначили гормонотерапию - препарат анастрозол. Отечественный аналог ей не подошел, а вот импортный исчез из наших аптек в сентябре этого года.

Депутат пыталась найти лекарство по всему региону и за его пределами, но поиск результатов не принес. Тогда она обратилась к врачам, которые, в свою очередь, посоветовали ей перейти обратно на отечественный аналог.

- Но Завацкая боится, что этом может иметь для нее серьезные последствия. Именно поэтому она обратилась за помощью к депутату АКЗС Александру Лазареву, который имеет непосредственное отношение к медицине. Лазарев ответил, что по данной информации им будет направлен запрос в министерство здравоохранения Алтайского края для решения проблем бесплатного обеспечения коллеги по партии необходимыми лекарственными препаратами, - пишет издание.

В Минздраве редакции пояснили, что лекарство есть в онкодиспансере. Чтобы его получить, нужно обратиться в медучреждение и записаться на прием к врачу. После осмотра при необходимости его назначат.