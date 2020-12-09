На Алтае зарегистрировали еще 222 случая заражения ковидом и 14 смертей

С начала пандемии зарегистрировано больше 28 тысяч зараженных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 222 случая заражения коронавирусом. Кроме того, специалисты подтвердили еще 14 летальных исходов пациентов, которым был диагностирован COVID-19.

Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии зарегистрировано больше 28 тысяч зараженных, 24709 из них уже выздоровели. В больницах продолжают лечиться 2109 человек с ковидом и 1302 с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 489 пациентов. Еще почти 500 больных лечатся на дому.

Также за сутки в статистику добавили еще 14 летальных исходов. Все умершие были заражены коронавирусом. В крае зафиксировано 1234 смерти, которые напрямую или косвенно связаны с новой инфекцией.

На наличие ковида обследовали уже почти 869 тысяч человек.

- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 187,43 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4 458 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4 857 за минувшие сутки, - отметили в штабе.

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