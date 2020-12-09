В Алтайском крае открылась волшебная почта Деда Мороза

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Алтайская резиденция Деда Мороза и компания «Ростелеком» запустили в Барнауле совместную акцию «Волшебная почта Деда Мороза». На очереди — Бийск и Новоалтайск.

4 декабря в России отмечался предновогодний праздник — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который посвящен всем, кто верит в сказочного волшебника и адресует ему свои мечты и пожелания. С этого дня у взрослых и детей появилась возможность написать письмо алтайскому Деду Морозу и отправить послание волшебной почтой.

Организаторы акции разместили специальные почтовые ящики в торговых центрах Galaxy, ARENA, «Европа» и «Праздничный» Барнаула. В день открытия волшебной почты на праздник приехал сам алтайский Дед Мороз в компании с другими сказочными героями.

Письмо с пожеланиями Деду Морозу можно написать дома или в торговом центре, на красочных бланках, которые размещены рядом с волшебной почтой и новогодней елкой. Организаторы будут забирать письма по мере наполнения почтовых ящиков и доставлять их в резиденцию волшебника в Белокуриху.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Каждый взрослый родом из детства, в котором мир сказок и волшебства существовал наравне с реальным. Сейчас в нашей жизни много других "чудес" – интернет, цифровые технологии, но мы все равно поддерживаем веру в доброго волшебника Деда Мороза и хотим, чтобы все новогодние пожелания алтайских детей сбылись».

Расположение новогодних почтовых ящиков:

ТРЦ «Galaxy» (2 этаж, «Детский мир»)

ТРЦ ARENA (1 этаж, центральная елка у фонтана)

ТРЦ «Европа» (центральный вход, новогодняя фотозона)

ТРЦ «Праздничный» (3 этаж)

ТЦ «Ривьера» (магазин «Детский мир»)

ТЦ «Парк»