Алтайский онколог удостоен почетного звания «Заслуженный врач России»

Женщина работает врачом уже больше 35 лет. Фото: Алтайский онкодиспансер "Надежда"

Руководитель отделения онкогинекологии Алтайского диспансера Алефтина Красилова получила звание «Заслуженный врач России». Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, женщина работает врачом уже больше 35 лет, 25 из которых возглавляет отделение. За это время она пролечила более 50 тысяч пациенток.

По словам доктора, настоящий врач не может быть безразличным. Каждый пациент – это не клинический случай, а, прежде всего, судьба человека. В одном из своих интервью женщина вспомнила, что как только приехала работать после университета в райцентр, ее предупредили, что сразу же после звонка нужно бежать в больницу, даже раздетой и разутой, в любую погоду.

- И вот в первую же мою смену привозят беременную с полным разрывом матки – ручки и ножки малыша упираются прямо в брюшную стенку. Анестезиолога в больнице не было. Мы с хирургом провели операцию вдвоем – в итоге мама и ребенок выжили, - рассказывала Алефтина Красилова.

К слову, в 2018 году Алефтину Александровну награждали другой высокой наградой – она стала победителем Национальной онкологической премии «Мы будем жить!».

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