Глава ВТБ Андрей Костин призвал разработать «цифровое» законодательство для равных условий конкуренции в новой среде

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин принял участие в заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, где отметил важность создания качественной регуляторной среды для «цифры».

«Как показывает опыт, развитие новых информационных технологий, а вместе с ними – и финансового сектора – опережало формирование соответствующей нормативно-правовой базы. Если этот «зазор» был слишком длинным, возникали кризисы. Яркий последний пример – иски американской юстиции против крупнейших «цифровых» компаний страны, которые до сих пор считались «образцовыми». Сегодня в стадии проработки и на рассмотрении российских законодателей находится целый ряд нормативных актов, касающихся регулирования цифровой сферы (прежде всего, - «пятый цифровой (антимонопольный) пакет», и др.). Это непростая тема, требующая всестороннего экспертного обсуждения. Принципиально важно, чтобы в итоге мы получили качественное законодательство, обеспечивающие равные условия для конкуренции в новой среде», - сказал Андрей Костин.

Финансовый сектор традиционно выступает драйвером и бенефициаром развития IT-технологий. На протяжении последних лет все крупнейшие банки страны ведут системную работу по развитию цифровых компетенций. «Высокий уровень цифровизации российских банков и ВТБ в частности, позволил в условиях закрытия отделений обеспечить круглосуточную доступность практически всех востребованных клиентских сервисов. Наш банк за последние годы совершил рывок в цифровом развитии. На базе нашей платформы готовы сегодня решить практически любую задачу, в том числе, в рамках национальной программы «Цифровая экономика», - заявил глава ВТБ.

ВТБ с 2019 года реализует стратегию цифровой трансформации. В рамках работы запущены магистральные проекты, создающие фундамент для достижения одной из целей стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Банк в том числе переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных.

В рамках цифровой трансформации ядром нового производственного процесса являются более 1100 команд разработки. В них входят представители бизнеса, функциональных линий, IT и вендоров-партнеров. Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода. Деятельность каждого человека связана с результатом проекта, результат проекта — с программой, программы — со стратегией.