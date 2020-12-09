В Барнауле рецидивист попался на ограблении в лифте

По факту грабежа возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники задержали рецидивиста, ограбившего женщину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, преступник напал на потерпевшую в лифте.

По словам 35-летней женщины, в дневное время она зашла в подъезд дома и направилась к лифту. Вслед за ней вошел и неизвестный мужчина. Когда лифт начал движение, он схватил ее за шею и потребовал деньги и украшения. Перепуганная жительница Барнаула отдала злоумышленнику 500 рублей и золотое обручальное кольцо. После этого преступник нажал кнопку лифта и выбежал из подъезда, а потерпевшая отправилась в полицию.

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый барнаулец 1974 года рождения. После задержания он сознался в преступлении и добавил, что на тот момент был пьян. Вернуть кольцо не вышло, так как он успел его продать неизвестным.

По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бийчанин заказал эхолот, а получил чистящий порошок

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)