Стало известно, где в Барнауле стоят ящики для писем Деду Морозу

Ящики установлены в нескольких торговых центрах Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с начала декабря запущена акция «Почта Деда Морозы». Ящики установлены в нескольких торговых центрах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пункты приема писем работают ы в новогодних локациях торгово-развлекательных центров «Европа», «Арена» и «Праздничный». Главный новогодний волшебник забирает письма каждые две недели.

К акции подключились и предприниматели. Они помогут осуществить желания маленьких жителей краевой столицы.

- Так, ТРЦ «Праздничный» дарит товары первой необходимости и собирает новогодние подарки для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Оказывать адресную помощь будут до 31 декабря включительно, - добавили в мэрии.

Напомним, в этом году Алтайскую резиденцию Деда Мороза перенесли в город-курорт Белокуриха. Ранее она располагалась в Барнауле.

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