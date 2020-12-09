Молодой ученый АлтГТУ принял участие в международной конференции по энергетике

Сергей Еремочкин, кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники и автоматизированного электропривода АлтГТУ, принял участие в работе форума молодых ученых ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). И в рамках работы секции «Устойчивая энергетика и хранение энергии» выступил с докладом «Универсальные частотные преобразователи и устройства запуска для электроприводов». В докладе отмечено значение энергетической сферы в развитии каждого из государств-членов ШОС.

Сергей Еремочкин Фото: предоставлено пресс-службой

«Установлено, что высокий уровень значимости энергетической сферы на глобальном уровне проявляется на фоне избыточности энергоресурсов в мире и умеренных темпов роста большинства промышленно развитых стран, – говорит Сергей Еромочкин. – По этой причине особое внимание целесообразно уделять инновациям в области перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышению эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формированию новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

В рамках своего инновационного проекта представил научные и технические разработки в области создания средств по повышению эффективности использования электрической энергии. В частности, остановился на разработке оригинальных полупроводниковых транзисторных преобразователей и устройств запуска для трехфазных электроприводов электрифицированных машин, питание которых осуществляется от однофазной сети».

Форум проводился в формате видео-конференц-связи при поддержке департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства науки и технологий Республики Индии совместно с индийским институтом химических технологий (г. Хайдарабат) для укрепления международного сотрудничества молодых ученых стран ШОС и решения общих социальных вопросов посредством исследований и инноваций. Страны-участники: Россия, Индия, Китай, Киргизстан, Пакситан, Узбекистан.