Алтайских студентов привлекли к строительству ковидного госпиталя на базе ТЦ

Его размещают в бывшем здании «Посуда-Центра» Фото: Олег УКЛАДОВ

Студенты Алтайского архитектурно-строительного колледжа участвуют в строительстве госпиталя для лечения больных коронавирусом. Его размещают в бывшем здании «Посуда-Центра», сообщили в региональном Минобрнауки.

В октябре в регионе организовали рабочую группу. Её главная задача – открытие временного ковидного госпиталя.

- Мы запустили строительство госпиталя, который нужен жителям Алтайского края. Многое делается, потому что есть неравнодушные и компетентные люди, которые работают на результат, – отметил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

По словам гендиректора группы компаний «Союз» Владимира Отмашкина, сейчас в здании уже залили 2,5 тысячи квадратных метров полов. Рабочие в настоящее время занимаются демонтажем части стен и перегородок. Сложность строительства в том, что это промышленное здание не рассчитано на медучреждение.

На помощь «Союзу» пришли студенты Алтайского архитектурно-строительного колледжа. В учреждении сформировали две бригады по 20 человек, которые трудятся в две смены.

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