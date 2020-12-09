Заявление ВТБ по инициативе расширения госпрограммы по ипотеке на "вторичный" рынок

Господдержка в этом году серьезно поддержала и строительный рынок, и рынок ипотеки. По прогнозам ВТБ (ПАО), в этом году каждая четвертая ипотека в России будет выдана именно в рамках госпрограммы, при том, что продажи жилищных кредитов на рынке по итогам года должны вырасти до рекордных 3,6 трлн рублей.

При этом инициатива расширения госпрограммы на вторичный рынок требует серьезной проработки и дополнительного обсуждения. В случае, когда государство субсидирует кредиты на покупку квартир в новостройках, это поддерживает и строительный сектор, и связанные с ним производства, транспорт, логистику, и дает новые рабочие места в секторе. Все это в конечном итоге благоприятно сказывается на экономической ситуации.

В условиях вторичного рынка «возврата» госсубсидий в экономику не будет – конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья. Это может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость и активизацию инвесторов, которые будут скупать жилье на вторичном рынке, который пока отстает по темпам роста цен от новостроек.

Сегодня рынок вторичного жилья в России превалирует над новостройками, но в отдельных регионах или для отдельных социальных групп есть программы, позволяющие оформить льготные кредиты на обе категории жилья: например, программа «Дальневосточной ипотеки» или льготной ипотеки для семей с детьми. Таким образом, задача по расширению доступности жилищных кредитов при необходимости сегодня уже решается точечно.

Льготная программа ипотеки под 6,5% стала для рынка успешным антикризисным инструментом, но решение о ее дальнейшем продлении, равно как и расширении, нужно принимать взвешенно, с учетом интересов всех игроков рынка и просчитав все последствия такого шага в будущем. Рынок должен планомерно подойти к завершению госпрограммы, важно избежать резкого разрыва уровня процентных ставок и, как следствие, снижения уровня спроса на ипотеку у граждан России.