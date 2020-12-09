Алтайская студентка стала победителем Всероссийского турнира по поинтфайтингу

Фото: Федерация Кикбоксинга Москвы/vk.com/moscowkickboxing

С 3 по 6 декабря в Москве проходил Всероссийский турнир «Кубок города Москвы» по кикбоксингу. Соревнования проходили по следующим дисциплинам: поинтфайтинг, лайт-контакт, сольные композиции, фулл-контакт, К1. Алтайский край представлял спортивный клуб «Ликон» и в его составе студентка строительно-технологического факультета АлтГТУ Марина Черненко. Марина выступала в дисциплине поинтфайтинг.

«Турнир очень понравился, собралось достаточно большое количество участников с других регионов и в условиях пандемии все требования организаторами турнира были выполнены. Что касается самих соревнований, то до этого проходили недельные сборы под руководством главного тренера сборной России Михаила Герасимова, он корректировал работу, давал новые комбинации. И поэтому к самому турниру я подошла в отличной форме», - рассказывает Марина.

В своей дисциплине Марина заняла первое место.