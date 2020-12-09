Алтайские спасатели предупредили о сильных метелях в крае

Из-за непогоды на дорогах могут образоваться заносы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае ожидаются продолжительные и сильные метели. В связи с этим, краевые спасатели ввели режим повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ветер может усилиться до 15-24 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах могут образоваться заносы, а число транспортных происшествий – вырасти.

- О неблагоприятном прогнозе все проинформированы заблаговременно. Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов. В готовности к применению находятся подвижные и стационарные пункты обогрева, - отметили в управлении.

Пока в Алтайском крае не ввели ограничения на движение по дорогам. Однако с ухудшением погоды такие меры могут предпринять.

Напомним, во время метели водители должны помнить об осмотрительности, низкой скорости и исключительной осторожности. Перед поездкой необходимо смотреть прогноз погоды и оценивать состояние всех систем автомобиля. Далеко от дома в непогоду лучше вовсе не уезжать.

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