В Алтайском крае на 65% выросло число телефонных мошенничеств

Сейчас на уловки преступников ведется даже молодежь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали рост случаев дистанционного мошенничества. Об этом сообщили на заседании координационного совещания в правительстве региона.

В пресс-службе краевой администрации отметили, что только за 10 месяцев этого года правоохранители зарегистрировали почти 8,5 тысячи мошенничеств через телефон или интернет. Это больше на 65%, чем годом ранее. А по России рост преступлений и вовсе составил 75%.

- Если раньше на уловки мошенников попадали в основном пожилые, то сейчас все чаще – молодежь, - подчеркнули власти.

В связи с этим, полиция организовала специальные подразделения для расследования дистанционных преступлений в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других городах. Искать преступников помогает и Роскомнадзор, так как зачастую мошенники используют сим-карты, оформленные на подставных лиц.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил защитить население от мошенников, в том числе проводить большую информационную работу насчет опасности. Сейчас для этого используют системы оповещения в торговых центрах, магазинах, на вокзалах, в общественном транспорте и так далее.

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