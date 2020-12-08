На ремонт дорог Барнаула в 2021 году потратят почти 1 млрд рублей

Ремонт дорог Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Барнауле отремонтируют 21 улицу общей протяженностью 20,66 километров. Эти работы проведут в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, сообщает пресс-служба мэрии города.

В частности, отремонтируют мост через реку Власиха по улице Мамонтова, проезд Северный Власихинский (от Попова до проспекта Энергетиков), мост через реку Барнаулку по улице Челюскинцев и другие объекты.

Также в список планируют включить такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

До конца декабря 2020 года определят подрядчиков, которые и будут выполнять работы

– Всего средства на реализацию нацпроекта в 2021 году, с учетом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения, составляют 907,21 млн рублей. Из них из федерального бюджета – 524 млн рублей, краевого – 157,71 млн рублей, городского – 225,5 млн рублей, – отметили в мэрии.

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