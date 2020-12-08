Несколько автомобилей столкнулись в районе Нового моста в Барнауле

В ГИБДД краевой столицы призывают водителей соблюдать ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 8 декабря, в Барнауле произошла авария с участием нескольких автомобилей. Пострадавших нет, сообщает ГИБДД города.

ДТП произошло на 9 километре Правобережного тракта, в районе Нового моста.

– Участники аварии оформились самостоятельно, в настоящее время данные о пострадавших отсутствуют. Движение автомобилей на данном участке осуществляется в обычном режиме, – заявили в ведомстве

В ГИБДД краевой столицы призывают водителей соблюдать ПДД, учитывать дорожные и метеорологические условия, скоростной режим, быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов и остановок.

Ранее мы предупреждали о том, что днем 8 декабря в северных районах, а ночью 9 декабря на большей части Алтайского края прогнозируют снег, временами сильный, местами метели, снежные заносы.

Напомним, сегодня днем на улицах краевой столицы в уборке снега участвует более 80 машин.

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