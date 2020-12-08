Жителя Алтайского края будут судить за секс с подростком

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летнего жителя Красногорского района будут судить по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности 14-летней девочки, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в период 2018-2019 года в одном из сел Красногорского района молодой человек, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей. Молодые люди встречались, все происходило по взаимному согласию. В Следкоме напомнили, что, несмотря на это, за интим с несовершеннолетними грозит уголовная ответственность.

– Девочка в тот период времени не достигла шестнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности, – сообщили в ведомстве.

Во время предварительного следствия молодой человек признал вину. Уголовное дело направили в суд.

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