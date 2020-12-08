На улицах Барнаула работают более 80 единиц снегоуборочной техники

Уборка снега Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за снегопада сегодня ночью на дорогах Барнаула работали 58 единиц спецтехники. Днем на улицах краевой столицы в уборке снега участвует 81 машина, сообщает пресс-служба мэрии города.

Комбинированные дорожные машины работают во всех районах города и прометают проезжую часть. На тротуарах – тракторы, оборудованные щетками. Кроме того, подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши очищают 106 дорожных рабочих и 39 грузчиков.

– МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД и правила парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, – резюмировали в мэрии.

Напомним, днем 8 декабря в северных районах, а ночью 9 декабря на большей части Алтайского края прогнозируют снег, временами сильный, местами метели, снежные заносы. Кроме того, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

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