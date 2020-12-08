На площади Сахарова в Барнауле возводят главную елку края

Монтаж елки. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на площади Сахарова приступили к монтажу главной елки края. Традиционно здесь будет находиться центральная новогодняя площадка, сообщает пресс-служба мэрии города.

На площади Сахарова планируют построить детские ледяные горки, два ледовых аттракционов, 14 ледовых барельефов, скульптуры Быка, символа года, а также снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

– В ближайшее время в администрации города состоится заседание оргкомитета, на котором будет окончательно определена концепция дизайна барельефов и малых архитектурных форм. На сегодняшний день на площади уже приступили к сборке каркаса елки, начали возводить первые ярусы, – сказал Иван Гармат, зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Работы по монтажу планируют завершить до 25 декабря.

Напомним, в этом году для украшения новогоднего городка купили 5 светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный «Герб города Барнаула», а также светодиодные украшения “Бокал”. А на опорах освещения на проспекте Ленина появятся новые светодиодные виньетки вместо старых, вышедших из строя.Подробнее о других украшениях можно прочитать здесь.

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