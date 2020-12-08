В Барнауле начался новый сезон проекта «Зимний дворовый инструктор»

Лыжник Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле стартовал очередной сезон проекта «Зимний дворовый инструктор». Жители краевой столицы могут принять участие в бесплатных занятиях, которые проходят под руководством опытных инструкторов два-три раза в неделю, сообщает пресс-служба мэрии города.

Эксперты научат зимним видам спорта, в том числе игровым, проведут городские турниры, уделят внимание общефизической подготовке. В декабре проект пройдет на 11 спортивных площадках. График работы на месяц можно найти на официальном сайте города. Тренировки проходят с соблюдением всех мер безопасности при COVID-19.

Проект реализуется с 2010 года в рамках муниципальной программы развития физкультуры и спорта в Барнауле. Занятия проводят и летом, тогда проект называется Летний дворовый инструктор.