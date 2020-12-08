В Барнауле во время пожара спасли пожилую женщину

Пожар в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 8 декабря в Барнауле произошел серьезный пожар в частном секторе. Спасатели эвакуировали из квартиры пожилую женщину, сообщает краевое управление МЧС.

К моменту прибытия пожарных горел частный двухквартирный дом по улице Заречная. Спасатели сразу же приступили к тушению. Из огня спасли пожилую женщину, ее эвакуировали через окно квартиры.

–Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, площадь пожара стремительно росла. Сложности при тушении: затрудненный проезд, необходимость быстро устранить угрозу соседним домам, – сообщил Денис Присяжников, начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвовали более 30 человек, использовали 10 единиц техники.

Для ликвидации открытого горения потребовалось около часа. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.

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