Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 8 декабря 2020 года составило 1220

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 8 декабря скончались 1220 человек с коронавирусом, в том числе 635 случаев от COVID-19, 585 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 12 человек с коронаврусом: шесть из них от COVID-19, шесть – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 27910, в том числе 1864 ребенка до 17 лет включительно.

– Из общего числа заболевших 362 случая – завозные, в том числе 155 – из-за рубежа; 16005 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 27910 заболевших: 7997 – у больных внебольничной пневмонией, 13308 – у заболевших ОРВИ, в 6605 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе.

Выздоровевших также становится больше, их уже 24393 человека.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 864 тыс. человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 4274 за минувшие сутки.

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