Плановую медпомощь планируют возобновить в Алтайском крае

В поликлинике. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края уже в ближайшее время хотят возобновить оказание плановой медпомощи. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

По словам министра, сейчас наблюдается снижение случаев респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель заболеваемости на 8% ниже эпидпорога, по Алтайскому краю - на 19%.

Кроме того, уже на прошлой неделе зафиксировали снижение числа крайне тяжелых и тяжелых пациентов с COVID-19. Доля выписавшихся превысила число госпитализированных. Помощь больным с коронавирусом продолжают оказывать 28 медорганизаций.

– В ковидных госпиталях остаются свободными 69% коечного фонда, поэтому минздрав готовит приказы по возобновлению оказания в медучреждениях плановой медицинской помощи, – резюмировали пресс-службе правительства края.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 27,9 тыс. человек.

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