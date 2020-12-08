Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 декабря 2020 года составило 27910

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 декабря 2020 года выросло на 219 человек и составило 27910 случаев инфицирования, в том числе 1864 ребенка до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 69, Рубцовск – 22, Бийск – 17, Заринск, Михайловский район – 12, Родинский район – 11, Алейский район – 10, Яровое – 8, Локтевский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Залесовский, Мамонтовский районы – по 5 заболевших, Баевский, Косихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Завьяловский, Змеиногорский, Советский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Чарышский районы - по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2229 человек. Кроме того, 1262 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 193 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось на 350 человек. Всего их – 24393.

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