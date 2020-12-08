На Алтае незадачливый угонщик сжег иномарку

Сгоревший автомобиль Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай мужчина пытался угнать автомобиль Peugeot и случайно сжег его. Это не остановило горожанина, вскоре он нашел другую машину, на которой смог уехать, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что вечером мужчина решил угнать автомобиль, чтобы доехать до своих друзей. На одной из улиц он увидел припаркованный Peugeot 406. Проникнуть в салон было легко, ведь владелец авто оставил дверь открытой. Угонщик попытался завести двигатель, однако у него ничего не вышло. Находясь в салоне иномарки, мужчина закурил, не затушил до конца сигарету и оставил ее на пассажирском сиденье.

– Когда горожанин понял, что угнать автомобиль у него не получается, он вышел на улицу и стал думать, что делать дальше. В этот момент он заметил, что в салоне транспортного средства произошло возгорание, и поспешил скрыться, – отмечают в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний молодой человек. Его доставили в отдел полиции, где парень признался в содеянном.

В ведомстве добавили что в ту ночь горожанин смог доехать к другу. После первой неудачи он не расстроился и угнал автомобиль Toyota Camry, который был припаркован на соседней улице.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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