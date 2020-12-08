Жители Алтая с начала 2020 года оплатили свыше 93 тыс. платежей с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов

За 11 месяцев текущего года почтальоны в Алтайском крае приняли у клиентов свыше 93 тыс. платежей. Платежные операции сотрудники Почты России в регионе осуществляли на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). По данным сотрудников Почты России в Алтайском крае, чаще всего жители региона оплачивают услуги электроэнергии. С начала 2020 года по данной услуге почтальонами было проведено свыше 20 тыс. платежей. На втором месте по популярности - услуги связи (свыше 9 тыс. платежных операций). На третьем – страхование (свыше 1 500 платежей).

Перечень услуг, которые можно оплатить жителям Алтайского края на дому с помощью мобильно-кассового терминала достаточно обширен, начиная от оплаты за ЖКХ, мобильную связь и интернет, заканчивая возможностью оплатить штраф или ежемесячный платеж по кредиту, оформить страховку или подписку на любимые издания.

Для того, чтобы воспользоваться услугой оплаты через мобильно-кассовый терминал, не выходя из дома, необходимо позвонить по телефону в свое отделение. В удобное для клиента время почтальон придет по указанному адресу в офис или домой и примет оплату. На сегодняшний день в отделениях почтовой связи Алтайского края функционирует 44 МПКТ. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.