Коммунальную аварию устранили в Барнауле

На месте проведения работ. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Вечером 7 декабря в Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Панфиловцев около детсада №221, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы на улице Панфиловцев,12 завершили в 21:15, после этого восстановили водоснабжение.

Напомним, здесь произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. На месте работали две бригады, использовали две единицы техники. На время работ холодной воды не было по семи адресам: ул. Панфиловцев, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14. Это два детсада, школа и жилые многоэтажные дома. Был организован подвоз воды.

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