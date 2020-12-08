В Алтайском крае женщина ударила ножом спящего приятеля

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

29-летнюю жительницу Новосибирской области будут по обвинению убийстве мужчины в Алтайском крае. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела.

По данным следствия, в октябре женщина приехала в одно из сел Немецкого Национального района. Знакомые отмечали встречу и выпивали, а вскоре гостья поссорилась с хозяином дома. Когда знакомый уснул, женщина взяла нож и ударил в его шею. От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина через два дня скончался в больнице.

Во время следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Республике Алтай осудили 59-летнего мужчину, которого обвиняли в убийстве родного брата.

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