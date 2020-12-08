Метели и сильный ветер: в Алтайском крае испортится погода

Также возможны снегопады Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сегодня днем и завтра ночью заметно испортится погода. Синоптики предупреждают о снегопаде и усилении ветра, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем 8 декабря в северных районах, а ночью 9 декабря на большей части Алтайского края прогнозируют снег, временами сильный, местами метели, снежные заносы. Кроме того, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

При этом днем в регионе потеплеет: столбик термометра покажет -6...-11 градусов, в Барнауле ожидается -8…-10 градусов.

В региональном МЧС призывают соблюдать правила безопасности и по возможности отказаться от дальних поездок. При сильном ветре нужно переждать непогоду в капитальном строении.

– Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, – напомнили в ведомстве.

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