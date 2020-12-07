В соцсети опубликовано видео с места жесткой аварии в Бийске

Скриншот видео vk.com/video. Елена Мельникова.

Утром 7 декабря в Бийске произошло серьезное ДТП: столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Honda HR-V.

"Бийский рабочий" сообщает, что 40-летний местный житель за рулем иномарки двигался по переулку Коммунарский (от ул. Мухачева в сторону ул. Революции). На перекрестке он проехал на красный свет и совершил столкновение с ПАЗом. Автобус в это время завершал поворот налево.

- В результате аварии пострадали пассажир автобуса и водитель Honda HR-V. Водителя доставили в больницу. Пассажиру автобуса помощь оказали на месте, - пишет издание.

Отмечается, что полицейские на месте происшествия просматривали камеры видеонаблюдения, назначен ряд экспертиз.

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