ВТБ на треть увеличил число офисов, работающих по субботам

В преддверии роста клиентской активности перед Новым годом ВТБ принял решение дополнительно открыть для своих клиентов свыше 200 офисов, которые будут работать по субботам. Число отделений, обслуживающих физических лиц в выходной, составит порядка 850 точек, то есть 65% от всей сети ВТБ. Общее время работы данных отделений также будет увеличено.

Наибольшее число отделений, отрытых в субботу, доступно клиентам ВТБ в Москве и Московской области – 167 - и в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 39. Более 600 офисов работают в других регионах России. Полный список размещён на сайте банка.

В зависимости от клиентопотока и санитарной ситуации в каждом регионе ВТБ будет актуализировать число точек продаж. Решение будет приниматься индивидуально по каждому офису.

«Наша стратегическая задача - быстро и качественно обслужить всех клиентов, которые обращаются в ВТБ, что особенно важно в период роста потребительского спроса перед Новым годом. В условиях пандемии вопрос о комфортном обслуживании граждан в отделениях особенно актуален. В связи с этим мы на треть увеличиваем число доступных точек продаж, в которых клиенты могут решить свои финансовые вопросы в выходной день, без отрыва от работы в будни. Всего на шестидневный режим работы мы дополнительно переводим 208 точек продаж – наиболее эффективные и с потенциально высоким уровнем клиентопотока», - комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования сети ВТБ.

ВТБ также напоминает о возможности проведения большинства операций в дистанционном режиме. Уже сейчас около 50% заявок по кредитам наличными, 30% - по ипотеке и 20% - по автокредитам поступают в банк дистанционно, доля вкладов, открываемых в мобильном или интернет-банке, занимает две трети в отдельных сегментах. К 2022 г. ВТБ планирует перевести все продукты для физических лиц в онлайн.

При обслуживании в офисах продаж банк рекомендует клиентам соблюдать все меры санитарной предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.