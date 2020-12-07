Число безработных на Алтае выросло в три раза по сравнению с прошлым годом

На конец октября 2020 года число официально зарегистрированных безработных составило 37,1 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Численность безработных в Алтайском крае в октябре 2020 года увеличилась по сравнению с октябрем 2019 года на 24,6 тыс. человек, или в 3 раза. Такие данные приводятся в документе Алтайкрайстата. Между тем, по сравнению с сентябрем 2020 года число безработных уменьшилась - на 2,7 тыс. человек, или на 6,7%.

На конец октября 2020 года число официально зарегистрированных безработных составило 37,1 тыс. человек (вместе с неофициальными - 40,5 тыс.). Из них пособие по безработице получали 23,5 тыс., или 63,4%.

- Напряженная ситуация отмечается на рынках труда Белокурихи, Ключевского, Немецкого, Бурлинского, Баевского, Волчихинского, Быстроистокского, Егорьевского, Смоленского, Тогульского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного районов. Там уровень безработицы (к трудоспособному населению) за октябрь 2020 года превысил среднекраевой в 1,7-3,3 раза, - сообщает Алтайкрайстат.

Также, по статистике, на 100 заявленных вакансий приходится 214 кандидатов.