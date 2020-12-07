Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Число безработных на Алтае выросло в три раза по сравнению с прошлым годом

Алтайкрайстат сравнил октябрь 2020 и 2019 годов
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий
На конец октября 2020 года число официально зарегистрированных безработных составило 37,1 тыс. человек

На конец октября 2020 года число официально зарегистрированных безработных составило 37,1 тыс. человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Численность безработных в Алтайском крае в октябре 2020 года увеличилась по сравнению с октябрем 2019 года на 24,6 тыс. человек, или в 3 раза. Такие данные приводятся в документе Алтайкрайстата. Между тем, по сравнению с сентябрем 2020 года число безработных уменьшилась - на 2,7 тыс. человек, или на 6,7%.

На конец октября 2020 года число официально зарегистрированных безработных составило 37,1 тыс. человек (вместе с неофициальными - 40,5 тыс.). Из них пособие по безработице получали 23,5 тыс., или 63,4%.

- Напряженная ситуация отмечается на рынках труда Белокурихи, Ключевского, Немецкого, Бурлинского, Баевского, Волчихинского, Быстроистокского, Егорьевского, Смоленского, Тогульского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного районов. Там уровень безработицы (к трудоспособному населению) за октябрь 2020 года превысил среднекраевой в 1,7-3,3 раза, - сообщает Алтайкрайстат.

Также, по статистике, на 100 заявленных вакансий приходится 214 кандидатов.