Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 декабря 2020 года составило 27691 человек

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 декабря 2020 года составляет 27 691 человек, в том числе 1 852 ребенка. Такие данные обнародовал региональный оперштаб. Выздоровели всего 24 043 человека, умерли 1208 (все взрослые), в том числе из-за коронавируса 629, у остальных зараженных выявили иную причину смерти.

Между тем, за минувшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания, выздоровело 216 пациентов, умерло 14 (от ковида - 8).

На лечении в инфекционных госпиталях с ковидом находятся 2376 человек. Плюс 1287 пациентов - с вирусной пневмонией. Число тяжелобольных – 507, из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких – 126. Резервных коек осталось 1667.

265 человек находятся на амбулаторном лечении - у них бессимптомное течение заболевания. И еще 196 пациентов с вирусной пневмонией также долечиваются дома.