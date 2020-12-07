Пьяный посетитель открыл стрельбу в пивбаре Новоалтайска

Росгвардейцы задержали мужчину и обезоружили Фото: предоставлено пресс-службой

В новоалтайском пивном баре на улице Космонавтов один из посетителей устроил стрельбу из пневматического пистолета. ЧП случилось еще 3 декабря.

Как сообщили в Росгвардии по Алтайскому краю, компания мужчин распивала в баре алкоголь. Во время застолья один из них достал пистолет, похожий на пистолет Макарова, и начал палить прямо в помещении. Женщина-бармен нажала тревожную кнопку, а стрелявший, испугавшись, что его могут задержать, попытался убежать, но скрыться ему не удалось

- Сигнал тревоги поступил на пульт охраны около полуночи. На место выехала группа задержания. Подъезжая к бару, росгвардейцы увидели выбегающего мужчину с пистолетом. Его задержали буквально в считаные секунды и обезоружили, - рассказали в Росгвардии.

На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли у мужчины пневматический пистолет. Сейчас по факту проводится проверка.