13 молодых алтайских ученых стали победителями программы «УМНИК»

Программа «УМНИК» Фото: предоставлено пресс-службой

13 представителей Алтайского края получат софинансирование по программе «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).

Списки победителей Фонд опубликовал 4 декабря.

Всего Фонд поддержит 252 проекта из них девять работ молодых ученых Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, по одному проекту исследователей Алтайского государственного педагогического университета и Алтайского государственного аграрного университета и два проекта ученых Алтайского госуниверситета.

Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых научных исследований.

Так, по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» вошли проекты молодых новаторов из АлтГТУ Андрея Шилова, Романа Черепанова, Никиты Раззамазова, Алексея Ощепкова, Антона Орлова, Артема Каменева, Татьяны Губкиной. Проект Ивана Бутова (АлтГТУ) «Разработка автоматизированной информационной системы оценки качества семян пшеницы» вошел в число лучших в номинации «Информационные технологии», а проект Ивана Казымова (АлтГТУ) «Разработка программно-аппаратного комплекса для выявления коммерческих потерь электроэнергии в распределительной сети» - в номинации «Ресурсосберегающая энергетика».

По словам Никиты Раззамазова, поддержка по программе «УМНИК» позволит заняться модернизацией созданной машины для приствольной обработки почвы, что позволит выйти на региональный и федеральный рынок. «В «УМНИКЕ» я предложил один конкретный вариант модернизации и то, как я его со своей командой буду реализовывать, по факту, это готовый бизнес-план», - говорит Никита.

Справка

Программа «УМНИК» реализуется для поддержки молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечения молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовки ученых к созданию малых инновационных предприятий. Участники представляют научно-технические проекты в следующих областях знаний: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В конкурсе участвуют студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Эксперты оценивают научную новизну, актуальность, техническую значимость продукта (технологии), а также значимым критерием оценки является перспектива коммерческой реализации.