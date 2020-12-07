Еще около 135 млн рублей получит Алтай на выплаты медикам за коронавирус в декабре

Выплаты медикам за коронавирус в декабре Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 10 млрд рублей на выплаты медикам за коронавирус. В Алтайский край из этой суммы поступит около 135 млн рублей.

- Соцвыплата будут осуществляться в текущем месяце за прошедший. Ее рассчитывают как сумму специальных выплат за фактическое число смен, - сообщили в правительстве региона.

Премьер-министр поручил, чтобы медработники получили положенные выплаты в кратчайшие сроки. Контролировать процесс обязал губернаторов.

Ранее Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года соцвыплаты сотрудникам, работающим с больными COVID-19: тем, которые диагностируют и лечат заболевание, а также тем, кто вынужден контактировать с инфицированными по долгу службы (в их числе, например, военнослужащие).

- Медикам в стационарах выплатят от 1215 до 3880 рублей. Врачи, оказывающие скорую медпомощь, средний и младший медперсонал, а также выездные бригады получат от 950 до 2430 рублей за смену, - сообщили в правительстве региона.