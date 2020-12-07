Бизнес Алтая в их руках: студенты АлтГТУ заняли призовые места в конкурсе «Фабрика бизнес-идей»

Студенты АлтГТУ заняли призовые места в конкурсе «Фабрика бизнес-идей» Фото: предоставлено пресс-службой

4 декабря в Алтайском центре «Мой бизнес» состоялся финал конкурса и первого ТВ-шоу идей в Сибири «Фабрика бизнес-идей» https://конкурс.мойбизнес22.рф.

15 студентов Алтайского государственного технического университета прошли в полуфинал конкурса, из них трое стали финалистами: Даниил Рубцов с проектом «Роллер-школа», Максим Бортников представил проект «Организация производства электронных замков (умный замок)», а также Владислав Герцен и Сергей Овечкин с совместным проектом «Производство элементов кузова для автомобилей с использованием композитов».

Для защиты проекта каждому из участников отводилось всего 1,5 минуты. Экспертами стали топовые бизнесмены Алтайского края в том числе, основатель сети «Грильница», выпускник АлтГТУ Дмитрий Иванов.

«Ребята удивили членов жюри динамикой, воодушевлением, нестандартными выходами. Например, Даниил Рубцов выехал в аудиторию на роликовых коньках», – комментируют защиты в центре «Мой бизнес».

Этот выезд явно запал всем в душу на столько, что Даниилу присудили первое место и приз в размере 120 000 тысяч рублей.

Даниил Рубцов Фото: предоставлено пресс-службой

«Покорить такое жюри – непростая задача, – говорит Даниил Рубцов. – В моей идее по созданию первой в крае роллер-школы увидели перспективный проект. Во-первых, у многих родителей отпадет забота научить ребенка кататься на роликах и не только. Во-вторых, будет пространство, где можно будет весело и с пользой провести досуг. В-третьих, это альтернатива фитнес-залу, где можно привести свою форму в порядок».

Разработку Владислава Герцена и Сергея Овечкина, посвящённую производству элементов кузова автомобиля из композитов, тоже не оставили незамеченной, присудив ребятам третье место и приз в размере 30 тысяч рублей. «Массовое внедрение поможет заполнить нишу рынка кузовных элементов для автомобилей, к которым всё меньше и меньше проявляют интерес их производители», - рассказывает про свой проект Сергей Овечкин.

Их проекты разные, совсем непохожие друг на друга, но их объединяет одно – желание помочь людям.