В Барнауле автомобилистка врезалась в иномарку, светофор и знак

Авария в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина-водитель на автомобиле Subaru Forester устроила аварию вечером 6 декабря в Барнауле.

Как рассказали "Комсомолке" в ГИБДД города, ДТП случилось в 21.10. Автомобилистка 1992 года рождения на перекрестке проспекта Ленина (в районе дома №31) и ул. Партизанской проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в иномарку Toyota Sprinter, которой управлял водитель 1986 года рождения. После Subaru Forester вылетела на аллею, наехала на светофор и дорожный знак.

- В результате ДТП оба водителя получили повреждения, госпитализация им не потребовалась, - отметили в ГИБДД.

В паблике "Инцидент Барнаул" один из очевидцев оставил комментарий:

- Я там проезжал, думаю "форик" (Subaru Forester - прим. ред.) шел по Ленина, а другая машина по Партизанской. На Ленина светофор не работал, красный сигнал светофора по правой стороне, видимо это и привело к аварии.