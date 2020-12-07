"Море у детсада": в Барнауле прорвало водопровод на ул. Панфиловцев

Водоканал организовал подвоз воды. Фото: предоставлено пресс-службой

Утром 7 декабря в Барнауле произошла коммунальная авария на ул. Панфиловцев около детсада №221. По словам очевидцев, на месте разлилось "море" воды, она стекала во двор дома № 91 по ул. Попова.

В барнаульском водоканале сообщили, что сейчас на участке идет работа по откачке воды.

- Произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Задействованы две бригады и две единицы техники, - рассказали на предприятии.

На время работ ограничено холодное водоснабжение по семи адресам: ул. Панфиловцев, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14. Это два детсада, школа и жилые многоэтажные дома.

Водоканал организовал подвоз воды. Машина предприятия стоит на ул. Панфиловцев между домами №4 и №4а.

Телефон для справок 28-22-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машина директора тепловых сетей провалилась под землю из-за коммунальной аварии

И что тут началось в социальных сетях – только ленивый не пошутил на эту тему: «Это карма», «Обратка четко по адресу воздает» (подробнее)