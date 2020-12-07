ВТБ: мошенники пытаются взыскать с клиентов «долги» по ЖКХ за время изоляции

ВТБ зафиксировал новые случаи социальной инженерии – мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан.

Как отмечают эксперты ВТБ по противодействию мошенническим операциям, в этом году злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно. Притом, что режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в этом году гораздо чаще находятся дома.

«Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность», – комментирует вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.

По его словам, несколько клиентов ВТБ обратились в банк с описанием подобных ситуаций. Злоумышленники направляли им сообщение с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и ссылкой для проведения транзакции. Сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. В случае, если клиент игнорировал сообщения, мошенники звонили ему, якобы от управляющей компании, для проверки совершенных ранее в этом году платежей, убеждая в наличии «долга по квартплате». Выяснив способ оплаты и реквизиты карты, по которой проходил платеж, лжесотрудники предлагали совершить «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить им код из направленного СМС.

«Если клиенты вводят реквизиты своих карт по направленным фейковым ссылкам, то становятся жертвами мошенников. То же самое происходит при передаче своих данных во время телефонных звонков лжесотрудников управляющих компаний. Важно помнить, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг. В крайнем случае, вы можете проверить корректность полученных сведений, перезвонив по номеру своего ТСЖ или ДУК. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, т.е. не ранее января», – добавляет Алексей Киричек.

ВТБ обращает внимание граждан и управляющих компаний на подобные случаи и просит быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Напоминаем, что вся информация о банковских картах и счетах является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам.

Банк на постоянной основе предупреждает своих клиентов о новых угрозах со стороны злоумышленников, т.к. абсолютная защита денежных средств гарантирована как банковскими системами безопасности, так и повышенным вниманием клиентов к своим персональным данным.

На сайте ВТБ создан специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.