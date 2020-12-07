Алтайский край занял 36 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

У жителей края стало меньше вредных привычек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский края поднялся на одно место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. По итогам 2019 года он занял 36 место, а ранее, по итогам 2018-го, занимал 37-е. Краю присвоен рейтинговый бал 62.7.

Соседняя Республика Алтай обосновалась на 59 месте, понизив свой рейтинг - ранее она размещалась на 50-м месте. Рейтинговый балл Республики 47.6.

Как сообщает ria.ru, при расчете учитывались потребление алкоголя и табака, количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, преступлений, связанных с наркотиками и их аналогами, смертность от отравлений спиртным. Использовались показатели за последние три года - с 2017 по 2019.

- Самый здоровый образ жизни в России ведут в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. А вот жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей не торопятся отказываться от вредных привычек, - говорят эксперты.