В алтайском вузе выявили нарушения правил пожарной безопасности

В двух корпусах образовательного учреждения было меньше огнетушителем, чем должно быть по закону. Фото: pixabay.com

В одной из вузов Барнаула нашли нарушения соблюдений правил пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в двух корпусах образовательного учреждения было меньше огнетушителем, чем должно быть по закону.

Также прокуратура нашла и другие нарушения.

– Один из переходов между двумя корпусами не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. В подвальном помещении учебного корпуса эвакуационный выход не оборудован световым табло «выход», – добавляют в пресс-службе ведомства.

По выявленным нарушениям ректору вуза внесено представление об устранении нарушений. В отношении сотрудника, который несет ответственность за пожарную безопасность в здании, возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.