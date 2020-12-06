В Алтайском крае нашли ранее неизвестные пещеры, в которых жили неандертальцы

К раскопкам пещер ученые приступят в следующем году. Фото: pixabay.com

Археологи обнаружили две неизвестные пещеры в Алтайском крае, в которых обитали древние люди. Их обнаружили вблизи знаменитой Чагырской пещеры, где были найдены останки неандертальцев, обитавших на той территории 60 тысяч лет назад. Об этом сообщила ТАСС доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

- У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам, у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания", - рассказала Ксения Колобова.

Пещеры обнаружили во время разведки горных систем, в семи километрах от устья реки Чагырки. В процессе исследования ученые нашли орудие среднего палеолита, которое принадлежало поздним алтайским неандертальцам. По словам Колобовой, к раскопкам пещер ученые приступят в следующем году.