Барнаулец поехал за выпивкой на чужом автомобиле и попал в ДТП

Сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в полицию обратился местный житель с заявлением, что у него угнали автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Оказалось, что похитил машину его знакомый, с которым они вместе мирно выпивали.

В день инцидента мужчина распивали спиртное, после чего хозяин автомобиля отправился спать. В это время его гость увидел на подоконнике ключи от машины и решил доехать на ней до магазина - купить еще выпивки. Правда до покупки дело не дошло. По дороге он столкнулся с другим автомобилем, после чего покинул место ДТП.

В отношении задержанного барнаульца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей.

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