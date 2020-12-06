Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 декабря 2020 года составило 1194

Общее число умерших с начала пандемии составило 1194. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще 14 человек, у которых диагностировали COVID-19. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии составило 1194.

Из тех 14 случаев, которые зарегистрировали за прошедшие 24 часа, коронавирус стал причиной смерти в девяти случаях, у остальных больных патологоанатомы установили другие причины смерти.

По данным регионального оперштаба, из 1194 летальных исходов COVID-19 стал причиной смерти в 621 случае, по иным причинам умерло 573 пациента.

Согласно последней сводке, в крае насчитывается 537 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 132 человека.

На сегодняшний день Минздрав края развернул 5330 коек, к кислороду подключены 2832, с ИВЛ – 488. В регионе остается 1641 свободное койко-место.

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