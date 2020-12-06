Еще несколько «умных» столбов для безопасности пешеходов установят в Бийске

Ранее инновационные столбы установили на улице Трофимова. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Бийске решили установить еще несколько «умных» светящихся столбов на пешеходных дорожках. Несколько таких установили в наукограде в марте этого года на улице Трофимова. Эта зона была выбрана как один из самых оживленных участков, на котором часто случаются аварии.

За прошедшее время «умные» столбы показали свою эффективность. По задумке авторов, столбы предупреждают автомобилистов о том, что на "зебре" появились люди, которые хотят перейти проезжую часть. Тогда опоры начинают подсвечиваться красным цветом. Иногда они не срабатывали, но этот недостаток устранили. Теперь их хотят поставить и на других улицах, сообщает «Бийский рабочий».

К установке готовят уже новые доработанные образцы. Разработкой бийских авторов заинтересовались и в Казахстане, первую партию уже отгрузили на экспорт.

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